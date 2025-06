Savignano, tre nuovi campi da padel al Seven

Tre nuovi campi da padel di 10x20 metri ciascuno arricchiscono l’offerta sportiva del Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone. Gli spazi sono stati inaugurati ieri, venerdì 13 giugno. I campi ora sono a disposizione e per l’inverno è prevista la copertura con una struttura pressostatica. Si tratta di campi da gioco di ultima generazione, il cui manto ha caratteristiche di tenuta e rimbalzo diverse da quelle dei primi campi resi disponibili per il padel. Saranno attivi corsi e tornei e per l’utilizzo singolo il campo è prenotabile chiamando la segreteria al numero 0541-129119. Con questa nuova disponibilità salgono a 16 le tipologie sportive disponibili nell’arco i tutto l’anno, adatte a persone da 0 a 99 anni, offerte con attenzione particolare al benessere psicofisico degli utenti.

“Si amplia l’offerta sportiva di Savignano, nel nostro centro sportivo che è già riferimento per l’attività fisica nel nostro territorio – ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua in occasione dell’inaugurazione -. Ulteriore novità all’interno del Seven, dove gli spazi di accoglienza sono stati recentemente ristrutturati. Ci aspetta un’estate ricca di iniziative e all’insegna del benessere al Seven. Grazie ad Around Sport!”.

Il prossimo appuntamento con le serate estive di Rubiconde con concerti dal vivo e performance d’autore è per il 27 giugno con Massimo Marches, “cantautorato italiano”. Il ritrovo sarà nel parco del Seven, ingresso gratuito con possibilità di prenotare tavoli e fare un aperitivo a fianco del fiume Rubicone.