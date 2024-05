Savignano, tragico incidente, muore ragazza di 24 anni di Villa Verucchio figlia del candidato sindaco

Un tragico incidente stradale ieri poco prima delle 20 è costato la vita ad una ragazza di 24 anni di Villa Verucchio. Il sinistro si è verificato tra Fiumicino e Capanni, in via Rubicone destra. La ragazza ha perso il controllo della sua auto in curva, impattando contro il terrapieno e finendo la sua corsa nel fiume Rubicone. La giovane Michela Lazzaretti (avrebbe compito 25 anni in agosto) purtroppo non ha avuto scampo. Accanto a lei viaggiava un’amica 28enne di San Marino, che è riuscita ad uscire dal veicolo e mettersi in salvo. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco di Savignano e Cesena supportati dai fluviali di Forlì, unitamente ai Carabinieri di San Mauro Pascoli, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Figlia del candidato sindaco

Michela era la figlia di Giancarlo Lazzaretti, candidato sindaco della lista 3V. Il padre ha scritto uno struggente messaggio sui social: “Il destino ci ha voluto dividere, sarai sempre la parte migliore della mia vita: ogni respiro che mi rimarrà, sarà l’aria che avrei voluto darti per vivere”.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Matteo Angelini, consigliere Comunale di Rimini e coordinatore della campagna elettorale di Verucchio per la lista 3V. “Con un nodo alla gola ed il cuore in frantumi leggiamo queste parole del nostro caro amico Giancarlo Lazzaretti mentre apprendiamo la notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere, la sua cara figlia Michela ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente stradale. È difficile trovare parole quando parole non ce ne sono, ma è fondamentale che ognuno di noi, con le proprie modalità e la propria sensibilità si ponga al fianco della famiglia di Giancarlo. Oggi, ma anche domani e nei giorni a venire di questa settimana tutto si fermerà in paese, non ci saranno liste, non ci saranno colori politici, non ci saranno eventi pubblici né privati, ci saranno solo tanti amici e conoscenti che si stringeranno a Giancarlo, la moglie Manuela, la figlia Alessandra, Anthony e a tutta la famiglia Lazzaretti per accompagnarli lungo questo cammino di immenso dolore. Vi vogliamo bene. Gli amici di Giancarlo”.