Savignano, tra 20 giorni il rientro delle ceneri di Claudia Magnani, morta in vacanza

È stata cremata ieri la donna morta all’estero mentre era in vacanza. Claudia Magnani di anni 67, residente di Capanni, frazione di Savignano, nei giorni scorsi è morta, dopo tre giorni di coma, a Tenerife nelle Isole Canarie, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia, a causa di una caduta accidentale in casa. Era nata e cresciuta a San Mauro Mare, dove tutti le volevano bene e la stimavano, essendo anche componente di una famiglia conosciuta che, fino a qualche anno fa, faceva anche l’affittacamere. Claudia Magnani, dopo essersi diplomata all’Accademia delle Belle Arti, aveva intrapreso la carriera artistica, con grande verve anche utilizzando materiali di riuso e facendo parte di Rici-Clarte. Tante le opere e i lavori da lei realizzati. Tra i tanti spicca una Via Crucis, presente nella chiesa di San Mauro Mare. Poi da alcuni anni, Claudia con la sua nuova famiglia, si era trasferita nella vicina località di Capanni di Savignano.

Un triste destino

La morte è arrivata come una beffa atroce, una caduta nel bagno, durante una vacanza che aveva a lungo sognato. Con lei i suoi stretti familiari, un figlio, un nipote e il compagno, che ora sono ancora increduli e sgomenti per l’accaduto. Nei giorni scorsi per gestire lo choc, sono stati anche assistiti da psicologi e personale sanitario sul posto. Appena saputo della disgrazia il fratello Mauro, che vive a San Mauro Mare, ha preso l’aereo e si è precipitato a Tenerife, per stare vicino ai parenti. Ieri pomeriggio la salma è stata cremata.

Funerale in Italia tra 20 giorni