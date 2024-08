Savignano, timori per l’avvistamento di lupi: ecco come comportarsi

A seguito di recenti avvistamenti di lupi nel territorio comunale di Savignano, e in particolare di un episodio di attacco ai danni di un cane in località Fiumicino, l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini l’adozione di alcune condotte per salvaguardare i propri animali, in particolare quelli di affezione.

«Il lupo infatti può essere attirato nei centri abitati dalla ricerca di cibo - viene spiegato - e, pur non rappresentando un pericolo per l’essere umano, la sua presenza richiede grande attenzione per la protezione degli animali domestici. A questo proposito, si raccomandano il corretto smaltimento e la conservazione dei cibi domestici, che se lasciati a disposizione possono attirare il lupo; inoltre, si esorta a tenere custoditi in un luogo riparato animali domestici e da cortile, soprattutto durante la notte. In caso di incontro, è consigliato parlare, muoversi o fare rumore, in modo che il lupo si allontani; in caso di incontro alla presenza del proprio cane, invece, è necessario avvicinare il proprio animale a sé e cercare di allontanarsi».

La vicesindaca Stefania Morara e l’assessora al benessere animale Roberta Armuzzi incontreranno la cittadinanza, in caso si presentino ulteriori avvistamenti.