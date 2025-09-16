Savignano Mare, terribile incidente sull’Adriatica, cinque feriti: due sono gravi VIDEO GALLERY

Terribile incidente sulla corsia sud della Statale Adriatica nei pressi dell’uscita Savignano Mare, all’altezza del Romagna Shopping Valley. Per cause in via di accertamento, nella tarda mattinata di oggi un camion ha tamponato violentemente una Renault Clio. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed è stata attivata anche l’elimedica. Sulla Clio viaggiavano 4 persone rimaste incastrate e soccorse dai sanitari.

I Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso a cinque persone ferite, di cui due in condizioni gravi, e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.