Mercoledì 1° maggio il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ha ospitato “Il Primo Maggio del lavoro in ballo”, festa-concerto per i 70 anni di Romagna mia nella città che ospita la Casa Museo di Secondo Casadei. Vista la pioggia, il pubblico ha riempito in ogni ordine di posti il Teatro Moderno e per quattro ore ha omaggiato di grandissimi applausi tutti gli artisti. Protagonisti le grandi orchestre di Moreno Il Biondo & Grande Evento con la voce di Alessia Dalcielo, Orchestrina di Molto Agevole, con il nuovo disco A noi Piace il Liscio!, Gli Alluvionati del Liscio, quelli dell’inno Dai, dai Gresini, per il Team Gresini di Moto Gp faentino, che sta facendo il giro del mondo, e la nuova orchestra della Generazione Z del Liscio Santa Balera.