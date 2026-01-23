Savignano, superata la soglia dei 18 mila abitanti

Savignano sfonda il tetto dei 18 mila abitanti e vede confermato il trend di aumento delle nascite già segnalato per il 2024 mentre resta stabile il dato relativo alla popolazione straniera residente. È quanto emerge dai dati relativi alla popolazione residente, totale e straniera, consueto riscontro di inizio anno che fornisce utili spunti di riflessione per il governo della città.

Nel dettaglio, al 31.12.2025 la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 18.089 abitanti, suddivisi in 8.959 maschi e 9.130 femmine, di cui 2.864 stranieri pari al 15,8% sul totale (1.460 maschi e 1.404 femmine). Al 31.12.2024 la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 17.981 abitanti, suddivisi in 8.900 maschi e 9.081 femmine, di cui 2.817 stranieri (pari al 15,6% del totale).

Si sono registrate 132 nascite, 61 maschi e 71 femmine, contro le 115 del 2024, e 156 morti (79 maschi e 77 femmine) con un salto naturale di -24.

Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritte 770 persone (di cui 407 maschi e 363 femmine) e si sono cancellate per trasferimento o altro 638 persone (di cui 330 maschi e 308 femmine). I nuclei familiari al 31.12.2025 sono 6.886 (923 le famiglie straniere).

Le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri sono: Albania, Marocco, Cina, Senegal, Ucraina, Romania, Nigeria, Bosnia Erzegovina.

La popolazione straniera nel 2024 si attestava al 15,6% e al 16,1% del 2023. Nel 2019, ultimo anno pre-Covid, era del 16,7%. Si attesta un saldo migratorio positivo di 132 unità, spinto da 557 nuovi residenti provenienti da altri Comuni italiani.

“Il 2026 segna il superamento del tetto dei 18 mila abitanti per la nostra città - afferma il sindaco Nicola Dellapasqua – e noi ci siamo pronti a sostenere e incoraggiare questo sviluppo. Stiamo chiudendo importanti accordi di programma che porteranno investimenti anche privati per la città, con benefici per la comunità, posti di lavoro e servizi, nonostante il momento economico non favorevole. Cito in particolare l’impegno per aprire una sezione di asilo nido per ciascuna scuola cittadina, e sono già finanziate le scuole del quartiere Rio Salto e di via Togliatti per complessivi 700.000 euro. I dati sulla popolazione ci dicono che sono aumentate le nascite, da 115 a 132 e le famiglie. I nuclei familiari erano 6.759 a fine 2024 e sono diventati 6.886 a fine 2025. Ho già detto e lo confermo, abbiamo mosso delle leve importanti per andare verso un cambiamento reale, auspico di vedere i primi risultati in questo 2026 iniziato con buoni numeri”.