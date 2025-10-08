Savignano, sulle spalle ha un ordine di cattura e va in giro in auto senza patente: la Polizia Locale lo arresta

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha notato una Lancia Delta in circolazione a Savignano sul Rubicone condotta da un giovane. L’auto veniva notata perchè gli agenti, avvicinatisi al veicolo, vedevano il conducente tentare manovre elusive evidentemente dirette ad allontanarsi e pertanto decidevano di bloccarlo. Alla guida un 21enne senza fissa dimora, senza patente perchè mai conseguita. L’autovettura risultava altresì priva di copertura assicurativa. Ad un controllo effettuato presso la banca dati di polizia emergeva che a carico dell’uomo pendeva un ordine di cattura per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, emessa dal Tribunale di Pesaro, per delitti contro il patrimonio. Il giovane veniva pertanto tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Forlì.