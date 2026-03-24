Savignano sul Rubicone, un bazar di marche di lusso contraffatte in casa: scatta la denuncia

Alcuni mesi fa una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Golf in marcia a Savignano sul Rubicone. Alla guida un giovane magrebino, incensurato, residente a Cesena.

Gli agenti notavano nell’abitacolo alcuni borsoni e, approfondendo il controllo, vi rinvenivano 8 orologi di lusso di notissime marche; 30 confezioni di profumi di brand di alto livello, 5 borse di marca.

L’uomo non ha fornito giustificazioni sul possesso della merce che pertanto è stata sequestrata. Con la collaborazione della polizia locale di Cesena, gli agenti si sono portati presso l’abitazione dell’uomo, dove, dopo una minuziosa perquisizione, si trovavano le chiavi di apertura di un locale, poco distante, dove venivano trovati: 242 orologi di varie marche, con relative confezioni e certificati di garanzia; 125 confezioni di profumi di note marche; 122 borse di notissime griffe, con relativi materiali di confezionamento e accessori.

Ipotizzandosi il reato di ricettazione, tutta la merce veniva sequestrata.

Veniva altresì sequestrata una somma di denaro contante, pari a 8.800 euro, che l’uomo, formalmente disoccupato, aveva occultato nello stesso locale.

Le case di moda coinvolte sono risultate: Rolex, Patek Philippe, Audemars, Richard Mille, Cartier, Piguet Royal, Terre d’Hermes, J’adore, Montale Paris, Gucci, Fendi, Chanel, Prada, Cristian Dior, YSL, Valentino, Hermes, Valenciaga, Louis Vuitton.

Il valore di quanto sequestrato si stima in svariate migliaia di euro.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione e detenzione di merce con marchi contraffatti (532 articoli).