Savignano sul Rubicone, tragico incidente, muore 80enne

Tragedia in provincia di Reggio Emilia: in un incidente stradale ieri pomeriggio ha perso la vita Guido Bondi, 80 anni, residente a Savignano sul Rubicone. La vittima stava viaggiando il sella a uno scooter Suzuki 400 quando, poco dopo le 17.30, lungo la Provinciale 468 R, in località Baiso all’altezza della galleria di Casa Poggioli, ha perso il controllo schiantandosi al suolo. Bondi dalla montagna si stava dirigendo a valle, l’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, è stato molto violento e, nonostante gli sforzi dei sanitari per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivato anche l’elicottero da Pavullo, ma invano. Oltre ai sanitari sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi.