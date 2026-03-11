Savignano sul Rubicone, tornano i “Quartieri solidali”

I quartieri di Savignano sul Rubicone tornano per il sesto anno con Quartieri solidali, gara di bene che li vede a fianco della Caritas per continuare a tessere la straordinaria rete di raccolta alimentare a favore dei poveri.

L’edizione 2026 prenderà il via sabato 14 marzo con il Quartiere Rio Salto-Castelvecchio. I volontari della Consulta di quartiere saranno nella zona Conad di Rio Salto, in piazzale Bertozzi, dalle 8 alle 18 (rif. Assunta, 347 1038346). L’appuntamento tornerà a cadenza mensile in tutti i quartieri cittadini che insieme, nei primi cinque anni, dal 2021 al 2025 compreso, hanno raccolto e donato circa 2000 pacchi alimentari, grazie al presidio di 280 volontari e 300 ore di presenza.

I numeri, il cui valore è simbolico ma anche concreto, contribuiscono a rendere la dimensione del progetto “Quartieri solidali” che vede i quartieri cittadini collaborare con Caritas e gode del patrocinio del Comune di Savignano.

La proposta è quella di declinare concretamente i principi della solidarietà, dell’unità, della condivisione e dell’attenzione. Atteggiamenti quanto mai necessari per aiutare i più deboli, in questo momento storico di particolare bisogno sociale.

L’invito dei promotori è rivolto a ogni cittadino che vuole e può collaborare all’iniziativa consegnando al referente del proprio quartiere nella data individuata prodotti di prima necessità come riso, piselli in scatola, merendine, biscotti, biscotti, caffè, latte, zucchero, tonno, olio di oliva e di semi, prodotti per l’igiene.

Il materiale raccolto verrà interamente devoluto alle persone bisognose, tramite Caritas. La raccolta avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante.

“Questo è il sesto anno in cui proponiamo ai quartieri di Savignano l’esperienza della raccolta solidale – commenta la presidente della Caritas del Rubicone Elena Battistini -. L’effetto novità della prima edizione è passato ma non il valore di questo progetto i cui risultati sono importanti per le attività di Caritas e per tutti coloro che vi trovano un aiuto. L’entusiasmo dimostrato dai volontari rappresenta certamente un ulteriore stimolo positivo. Savignano si mette nuovamente in gioco includendo nell’enorme patrimonio cittadino anche i suoi poveri. Un grande e riconoscente abbraccio a chi rende possibile tutto questo”.

“Si dice che il bene non fa rumore e non è mai stato vero come in questi tempi complicati in cui siamo sommersi da problemi e difficoltà – afferma l’assessora ai Quartieri Roberta Armuzzi -. I Quartieri solidali sono una ventata di solidarietà. Ringrazio i volontari che ci restituiscono la parte bella della nostra Savignano ricordandoci cosa siamo capaci di essere”.

Il calendario si compone di otto appuntamenti ed è così organizzato: sabato 14 marzo, quartiere Rio Salto-Castelvecchio, Conad Rio Salto (Assunta, 347 1038346); sabato 18 aprile, quartiere Cesare, Famila/piazza Falcone (Patrizia, 347 5837074); sabato 23 maggio, quartiere Fiumicino, ingresso Iper Rubicone (Cesare, 339 4935894); sabato 27 giugno, quartiere Valle Ferrovia, zona antistante Eurospin (Enzo, 347 2668454); sabato 27 giugno, quartiere Bastia, parco Bastia, (Catherine, 333 6669975); sabato 20 settembre, quartiere Capanni, ingresso Iper Rubicone (Luca, 320 0648423); sabato 24 ottobre, quartiere San Giovanni, portico Museo del Compito, (Giorgia, 335 6286338); 14 novembre, quartiere Centro, Conad Tuday (Fabio, 393 9236116).