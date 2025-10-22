Savignano sul Rubicone, raccolta “Quartieri solidali” a San Giovanni sabato 25 ottobre

Continua la raccolta dei Quartieri solidali a Savignano sul Rubicone. Sabato 25 ottobre sarà il quartiere San Giovanni ad ospitare la postazione della Consulta davanti al Museo archeologico. I volontari saranno presenti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 (info e contatti: Giorgia, 335 6286338).

L’appuntamento dello scorso sabato 20 settembre al quartiere Capanni, zona Iper Rubicone, si è concluso con la raccolta di parecchi cartoni di cibo. “Ringrazio Iper Rubicone e Romagna shopping valley per la disponibilità ad accoglierci”, commenta il presidente della Consulta di quartiere Luca Maggioli (in foto insieme ad altri volontari della Consulta).

Dalla primavera del 2021 gli otto quartieri cittadini, la Caritas del Rubicone e il Comune di Savignano sul Rubicone collaborano in questo progetto solidale che si realizza come una raccolta alimentare articolata secondo un calendario cadenzato, con tappe nei quartieri. Ogni cittadino può contribuire consegnando al referente del proprio quartiere nella data individuata prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno, latte, legumi, olio, pasta, pannolini da neonato, prodotti per l’igiene.

Il materiale raccolto verrà devoluto ai poveri. La raccolta avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante. Quartieri Solidali si concluderà sabato 15 novembre, con l’appuntamento al quartiere Centro storico, zona Conad Tuday (Fabio, 393 9236116).