Savignano sul Rubicone: “Quartieri solidali” parte con un grande successo a Rio Salto

I Quartieri solidali hanno iniziato con il botto. Ben 200 scatoloni pieni di alimenti donati è il risultato della prima giornata di raccolta svoltasi sabato scorso, 2 marzo, nel quartiere di Rio Salto-Castelvecchio che si è attivato con volontari operativi su due postazioni (in piazzale Mauro Bertozzi e in piazza don Melchiorre Baroni) dalle 8 alle 19.

“I risultati hanno superato le aspettative: 200 scatoloni pieni di alimenti donati – è il commento entusiasta della presidente della Consulta di quartiere Assunta Ciaravolo -. La generosità delle persone ha superato anche stavolta le difficoltà del momento dimostrando che il sentimento più bello resta la solidarietà che ti scalda il cuore.Un grazie speciale ai donatori e ai volontari”.

Solidarietà e altruismo. Questo è ciò che caratterizza l’iniziativa che vede riuniti i quartieri di Savignano sul Rubicone nel progetto “Quartieri Solidali”, patrocinato dal Comune di Savignano sul Rubicone, per dare un sostegno alimentare ai poveri della città. La raccolta rigurda prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno o latte, piselli, olio (oliva e semi), pasta, pannolini da neonato misura 4/6, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Il raccolto verrà devoluto ai poveri.

“Quartieri Solidali” proseguirà con un calendario a cadenza mensile che toccherà gli altri quartieri cittadini e avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti saranno: sabato 13 aprile quartiere Cesare, piazza Falcone, (Giusy, 347 8778456), sabato 25 maggio, quartiere Fiumicino, piazza Amaduzzi, (Barbara,340 3953742), sabato 29 giugno, quartiere Bastia, parco Bastia (Catherine, 333 6669975) e quartiere Valle Ferrovia, area Eurospin (Barbara, 333 2800409), sabato 14 settembre, quartiere Capanni, ingresso Ipermercato, (Luca, 320 0648423), sabato 26 ottobre, quartiere San Giovanni, portico Museo del Compito, (Giorgia, 335 6286338), sabato 16 novembre, quartiere Centro storico, Conad centro, (Lorenzo, 3395885750).