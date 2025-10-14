Savignano sul Rubicone, Letizia Damato nei top 100 manager di Forbes

Un riconoscimento di grande prestigio per la savignanese Letizia Damato, inserita nei top 100 manager di Forbes. E’ lei stessa ad annunciarlo sui social: “Perdonatemi l’eccessivo entusiasmo su questo post, ma voglio condividere questa gioia esagerata: sono nella Top100 manager di successo di Forbes Italia come presidente di digithon.it. Nata da un’idea un po’ folle, in 10 anni di DigithOn abbiamo dato la possibilità a circa 1000 startup di entrare per la prima volta nel mercato, oggi ha una rete di circa 3000, e molte di loro fatturano centinaia di migliaia di euro. Questo riconoscimento rappresenta un’emozione enorme. E sì, oggi brindiamo, anche se è martedì”.

Dopo una lunga esperienza nelle tv e nelle radio romagnole e sammarinesi, Letizia Damato ha avuto l’intuizione di DigithOn, una “startup competition” che ti consente di presentare direttamente, senza intermediari, il tuo progetto imprenditoriale digitale a un’audience selezionata di investitori privati e istituzionali, sia italiani che internazionali. La mission di DigithOn è fungere da catalizzatore per idee innovative focalizzate sui temi chiave della rivoluzione digitale, facilitando l’interazione tra la comunità finanziaria e il mondo delle startup. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per trasformare le idee di business più rivoluzionarie nel campo della Digital Economy in successi tangibili.