Savignano sul Rubicone: la Notte Bianca 2026 torna sabato 5 settembre

Una lunga Notte Bianca si prepara per Savignano sul Rubicone sabato 5 settembre. Dopo la prima Spring edition di maggio, torna l’edizione 2026 della grande festa che ha fatto innamorare il pubblico della notte ma non solo.

Per offrire a tutti un’occasione di condivisione, relax e divertimento la Notte Bianca 2026 trasforma il centro storico in un grande spazio diffuso di incontro, musica, spettacolo e intrattenimento con una ricca area food, spazio bimbi, mercatini e spettacoli live su quattro diversi palchi dislocate nel centro cittadino. La manifestazione prenderà il via già dalle 19 con l’apertura della food area di Piazza Borghesi, che ospiterà sette food truck con proposte per tutti i gusti, dolci compresi. Sempre dalle 19, tra Piazza Borghesi e Corso Vendemini, spazio allo Street Market, con idee vintage, artigiani e creatori, mentre per i più piccoli sarà attiva per tutta la serata una grande kids area.

Una delle novità di questa edizione sarà invece il parco di Piazza Giovanni XXIII, che ospiterà per la prima volta a Savignano una vera e propria area picnic sotto le stelle, con Birgo Burger: uno spazio per vivere il parco in maniera informale, cenare sull’erba e godersi l’atmosfera della serata.

Alle 20.45 si accenderà il palco principale di Piazza Borghesi con il live dei Funky Gallo, tra le più apprezzate tribute band italiane dedicate a Zucchero, protagonisti di uno spettacolo costruito sui grandi successi dell’artista emiliano. Dalle 22 la Notte Bianca entrerà nella sua seconda fase e il centro storico si trasformerà in una grande dancefloor diffusa fino alle due del mattino, con quattro palchi e quattro identità musicali diverse a pochi passi l’una dall’altra.

In Piazza Borghesi saranno protagonisti i DJ e gli speaker di Radio Studio Delta, con un viaggio musicale dagli anni ’80 alle hit di oggi. In Piazza Amati arriverà invece La Fornace, il format che ha caratterizzato numerosi appuntamenti estivi della Riviera in pieno stile di festa ed happy music. Nel parco di Piazza Giovanni XXIII tornerà il sound underground di Deap Club, dopo il set dello scorso maggio, con in consolle Sorryfellas + Christo aka L.I.C.I.O. In Corso Perticari spazio infine a Bocachica, con Lori Zama DJ e una selezione tra reggaeton e commercial pop.

La Notte Bianca è organizzata da Rubicone Eventi con il supporto del Comune di Savignano sul Rubicone. Ingresso libero.