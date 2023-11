Savignano sul Rubicone, la ferramenta Tosi festeggia gli 80 anni della fondatrice

La storica ferramenta di Savignano, in gran spolvero dal 1982, è in festa per il compleanno della sua cofondatrice, “Carla” Teresina Paglierani, che oggi soffia su 80 candeline.

A Savignano la ferramenta Tosi, con sede in via Emilia ovest 21, vicino alla maxi rotatoria all’ingresso della città, è rimasta l’unica grande attività del genere presente zona. È gestita dalle sorelle Donatella e Barbara Tosi che hanno raccolto il testimone dai loro genitori.

Nel 1982 “Luciano” Agostino Tosi e “Carla” Teresina Paglierani, originari di Gualdo di Longiano, coraggiosamente crearono ex novo la ferramenta. Oltre a servire la clientela, fornendo una vasta gamma di oggetti in negozio, Luciano si era specializzato in tende per la casa e le attività, oltre che in riparazioni varie e andava spesso anche presso le abitazioni dei clienti. L’8 novembre di tre anni fa è venuto a mancare e le due figlie, che già dopo il diploma avevano deciso di proseguire l’attività dei genitori, con l’aiuto di due collaboratori la stanno portando avanti.

Carla Paglierani, nata a Longiano il 29 novembre 1943, da qualche anno ha lasciato a sua volta la conduzione del negozio alle figlie Donatella e Barbara, per godersi la meritata pensione e oggi soffia sulle 80 candeline, circondata dall’affetto anche dei generi Enrico e Marco e dei nipoti Sara e Samuele.

Ricorda come le fasi iniziali dell’attività non furono affatto facile: «Erano momenti duri per tutti. Dopo la chiusura della serranda, si doveva andare di corsa a fare rifornimento di materiale per il negozio. Alcune sere, dopo cena, tornavamo in negozio a preparare le cose per il giorno dopo. Luciano andava poi volentieri dai clienti a eseguire riparazioni e montare tende. La gente ci voleva bene e questo ci ha dato sempre una forte spinta a proseguire».

Donatella e Barbara aggiungono: «I nostri genitori hanno fatto tanti sacrifici per avviare questa attività e per noi è sembrato naturale proseguire nel solco da loro tracciato».