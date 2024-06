Savignano sul Rubicone, ecco la composizione del nuovo consiglio comunale

SAVIGNANO SUL RUBICONE. In base alle disposizione del Ministero per il riparto dei candidati e preferenze in base agli schieramenti, anche se l’ufficialità arriverà solo domani, risulterebbero eletti per i 10 posti della maggioranza (oltre al sindaco Dellapasqua): Alberto Amadori, Lorenzo Silvagni, Emma Carichini, Stefania Morara, Roberta Armuzzi, Alessandra Buda. Nazario Teodorani (in lista Pd), Roberto Censi (in lista M5s), Alessio Tomei e Andrea Guiduzzi (in lista “Savignano Insieme”).

Poi sarà da vedere l’esatta assegnazione degli assessorati che potrebbero essere sia esterni sia interni al Consiglio, e che superando i 15.000 residenti a Savignano escono come consiglieri e, in questo caso, farebbero rientrare altri consiglieri al momento fuori rosa.

Ai due gruppi di minoranza invece vanno sei seggi, tra cui due alla lista “Coraggio Savignano Cambia”, esclusa dal ballottaggio) ossia Luca Pirini e Marco Foschi, e quattro per il centrodestra: l’ex candidato sindaco Lorenzo Sarti, Valentina Clementi e Romano Anelli (in lista “Savignano Futura”) e Kitty Montemaggi (in lista Fdi). Restano fuori quindi Lega e Forza Italia.