Savignano, sul ciclomotore con la droga in tasca: patente ritirata a un 14enne

La notte del 31 luglio una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un ciclomotore in marcia a Savignano sul Rubicone e condotto da un quattordicenne. Il ragazzo aveva con sé un piccolo quantitativo di droga e pertanto è stato segnalato al Prefetto. Come previsto dalla legge, il ciclomotore è stato sottoposto a fermo e la patente è stata ritirata per la prevista sospensione. Resta alta l’attenzione della polizia locale dell’Unione nei riguardi dei minorenni, specialmente la sera e per il contrasto al possesso di coltelli e stupefacenti e al consumo di alcolici.