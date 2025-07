Savignano, sudamericani denunciati: sull’auto refurtiva frutto di furti a Rimini

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un’autovettura Fiat Tipo in marcia sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone, a bordo della quale vi erano 4 sudamericani. Durante gli accertamenti gli agenti hanno notato un fare nervoso dei quattro e hanno deciso quindi di ispezionare il veicolo; sono così trovati al suo interno alcune decine di articoli nuovi, alcuni con dispositivo antitaccheggio ancora applicato, fra cui: profumi, cinture, occhiali, magliette, tutti di notissime marche. A bordo anche una borsa schermata e una tenaglia per la rimozione delle placche antitaccheggio.

I 4 non avevano scontrini di acquisto e non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili sul possesso di tale merce, del valore stimato di oltre 2.000 euro; sono risultati avere, inoltre, svariati precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio.

Per tali motivi, dopo averne condotto i tre in Questura a Forlì, per essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici perché non in possesso di documenti di identità, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. La merce e le attrezzature per il furto sono state sequestrate. Sono state quindi avviate indagini dirette a scoprire la provenienza della refurtiva che, dopo alcuni giorni, hanno portato all’individuazione di alcuni esercizi commerciali del territorio di Rimini ai quali è stato restituito il maltolto.