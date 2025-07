Savignano, sua maestà la piadina accende il centro per tre giorni insieme a influencer, musica e vecchie mestieri

Torna dal 18 al 20 luglio la grande festa del pane di Romagna: “Piadiniamo 2025, farina, acqua, sale e allegria”. In un percorso di degustazione in centro si potranno gustare le proposte dai migliori chioschi del territorio. In programma anche incontri, mostre, spettacoli dal vivo e musica. Il tutto alla riscoperta della Romagna di una volta. L’atteso evento è stato presentato ieri al castello di Ribano al centro della tenuta di 130 ettari della Cantina Spalletti Colonna di Paiano, ora di proprietà delle famiglie Guidi di Roncofreddo e Baldacci di Savignano.

«Da 12 anni - dice il sindaco Nicola Dellapasqua - “Piadiniamo” è diventata con crescente successo sinonimo di festa della tradizione non solo enogastronomica romagnola, e siamo orgogliosi che questo avvenga a Savignanoo che ritrova in questa occasione anche una vocazione turistica, con decine di migliaia di visitatori ogni sera. Immaginate che impatto turistico su una città di 18 mila abitanti»

Per la vicesindaca e assessora agli eventi Stefania Morara, «“Piadiniamo” attesta come la tradizione possa convivere con la modernità, evolvendosi al passo coi tempi».

Apertura il 18 luglio, alle 19, col gruppo folk “alla Casadei” di Bruno Malpassi. Altri gruppi popolari si esibiranno nel corso delle tre giornate.

Gianmarco Casadei, presidente dell’associazione “I-Fest”, che da 12 anni allestisce l’evento, sottolinea che la manifestazione «porta in piazza anche spettacoli, musica e balli della Romagna più autentica, grazie al sostegno del Comune e degli sponsor».

Sono previste varie novità, come la presenza di Franco Berrino, che il 18 luglio, alle 21, al “Moderno” aprirà “Piadiniamo 2025. Il medico della longevità, fino al 2015 in forza all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, oggi presidente della Fondazione “La grande via”, parlerà della riscoperta dei grani antichi. Sarà presente anche Fabiola Crudeli, autrice del libro “La piadina della nonna”, con illustrazioni di Alessandra Placucci.

Ma i principali protagonisti, dalle 18 alle 24, saranno i chioschi provenienti da Montescudo, Longiano, Santarcangelo, Cervia, Savignano, Sant’Angelo di Gatteo, Avis e Aido, e il chiosco di Marti, che proporrà ricette dal mondo social insieme a quattro noti influencer gastronomici: coordinati dalla trainer esperta in benessere e nutrizione Martina Baiardi, sono le Ferrari, Riccardo Barbazza e Luca Di Palo, in arte Di Pazza, e Azzuchef (Azzurra Gasperini).

Non mancheranno trattori, auto e biciclette d’epoca, i giochi e i vecchi mestieri di una volta, i maestri fabbri diretti da Davide Caprili e quelli delle teglie di Montetiffi. Anche la biblioteca gastronomica del Rubicone sarà aperta presso “Ossteria!” in corso Vendemini, dalle 18 alle 23.

Per le degustazioni saranno dislocati in tutto il centro storico appositi punti ticket, acquistabili anche al sito www.piadiniamo.it.