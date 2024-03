Savignano, stroncato da un infarto Della Pasqua, allenatore 61enne del Valle 86: stava passeggiando con la moglie

È stato stroncato improvvisamente da un infarto il 61 enne Davide Della Pasqua, molto noto nell’ambiente sportivo.

Grande cordoglio ieri a Savignano, dove viveva, e a Longiano, dove lavorava. Ma come calciatore e allenatore era conosciuto in tutta l’area del Rubicone e non solo. Era attualmente una colonna portante dell’associazione sportiva Valle 86, sodalizio che promuove il calcio amatoriale, nato nel quartiere di Valle Ferrovia, ma che da anni gioca nello stadio comunale “Capanni” in via della Resistenza.

Domenica Della Pasqua stava facendo una camminata in compagnia della moglie, quando è stato colpito da un inaspettato arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Una morte imprevedibile per uno sportivo come lui, che l’anno scorso aveva macinato gli 800 km del percorso di Santiago de Compostela.

Da giovane era stato calciatore di calcio e adesso era da oltre 30 anni un valido allenatore, in forza alla stessa Valle 86.

I colleghi e gli amici lo piangono, attoniti per una fine che li ha lasciati sgomenti e increduli. «Ciao Della, ci hai fatto un brutto scherzo - hanno scritto - La vita è un soffio, cammina cammina, ora ti tocca andare ad insegnare a Betto a tirare le punizioni in Paradiso. Ciao mister, ci mancherai».

Della Pasqua era anche dipendente di un’azienda del settore chimico di Longiano. Lascia la moglie Manuela, i figli Chiara e Marco, la mamma Teresa, il fratello Massimo, il genero Francesco, la nuora Valentina, i due adorati nipotini, altri parenti e tanti amici.

Stasera, alle 20, nella chiesa di Castelvecchio si tiene il rosario e, a seguire, la messa. Domani sarà celebrato alle 10, sempre lì, il funerale. Poi la salma sarà tumulata al cimitero di Savignano.