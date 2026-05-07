Savignano, striscione fisso contro la guerra all’Istituto Marie Curie VIDEO

L’Istituto Marie Curie per la pace. Da ieri infatti troneggia un grande cartello “Questa scuola ripudia la guerra” affisso per decisione del Consiglio d’istituto assieme a Emergency. Rimarrà in via continuativa in un luogo di grande visibilità: sotto il maxi cartello dell’Istituto superiore, fronte via Togliatti a Savignano. L’istituto - che conta tre ordini scolastici (liceo scientifico, istituto tecnico industriale, istituto professionale moda e abbigliamento) e 1.016 studenti - lo scorso 29 aprile aveva prima ospitato un incontro con una delegazione di Emergency, poi aveva aderito ad apporre un doppio striscione, uno piccolo all’interno e un altro più grande e visibile anche da tutta la cittadinanza che è stato scoperto ieri e che rimarrà in via permanente. E’ stato infatti svelato nel corso di una cerimonia a cui hanno assistito, a mezzogiorno, un centinaio di persone tra studenti e professori. «Già da tempo gli insegnanti e studenti avevano chiesto l’apposizione di questo cartello - ha detto il vice preside Matteo Gasperoni -. Come noto Emergency lavora nel mondo per piantare qualche semino di bene e poi fare crescere alberi e coscienze con un grande impegno di “no alla guerra” senza se e senza ma. E’ un’iniziativa semplice quella del “no alla guerra” ma nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana che il ripudio lo indica chiaramente. Ringrazio studenti e professori che hanno voluto apporre questo messaggio visibile da tutti».«Vogliamo ribadire - ha aggiunto Gabriella Campana di Emergency - il disposto dell’articolo 11: l’Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere i conflitti in tutto il mondo». «Compito della scuola - ha concluso l’insegnante Michela Di Santo - è di favorire la crescita degli studenti non solo sull’apprendimento delle materie ma anche la coscienza civile per costruire un mondo migliore».