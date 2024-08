Il cinema teatro Moderno diventa a gestione pubblica. Con un contratto di affitto tra Comune di Savignano e parrocchia di Santa Lucia, proprietaria della sala di corso Perticari 5, l’amministrazione è pronta a strutturare un progetto complessivo di gestione del cinema teatro, volto a favorire l’aggregazione sociale e la vivacità culturale del territorio attraverso eventi, iniziative e spettacoli.

Il cinema teatro Moderno costituisce una realtà al servizio non solo di Savignano, per lo svolgimento di spettacoli, riunioni, manifestazioni e iniziative culturali, ed è un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Negli anni, ha regolarmente ospitato la stagione teatrale comunale. Ora, con questo storico accordo, il Comune potrà individuare un soggetto gestore professionista, e garantire alla città una proposta culturale ricca, strutturata, continuativa, e varia, anche in collaborazione con altre realtà del territorio. Non mancherà la disponibilità della sala alla parrocchia stessa per le proprie attività, compatibilmente con quelle già programmate dal Comune.

«Sono molto soddisfatto che il primo atto ufficiale di questa amministrazioni parli di cultura - afferma il sindaco Nicola Dellapasqua. - Ringrazio don Piergiorgio, che ha creduto in questo accordo che mi piace definire di co-gestione, che si basa su un intendimento comune: riconoscere nel teatro un luogo di comunità, in cui crescere e stare insieme sulla base di valori condivisi. Sono convinto che questo sia il primo passo di una proficua collaborazione, che vorrei ci portasse a programmare investimenti, intercettando appositi bandi, per migliorare anche la struttura dell’edificio e dei servizi che può offrire». Si uniscono al sindaco gli assessori alla cultura Roberta Armuzzi e al terzo settore Alessio Tomei «Questo accordo ci permette di fare un piccolo atto di umanesimo: fare cultura, intesa come la costruzione di noi stessi, del senso critico di ciascuno, di crescita umana. Lo facciamo dentro un luogo punto di riferimento per Savignano e i savignanesi».

«Ho sempre creduto nella forma d’arte del cinema e in quella del teatro - afferma il parroco di Santa Lucia don Piergiorgio Farina. - Negli anni ‘60, la Chiesa fece un investimento importante aprendo alla comunità questa struttura. Oggi, solo la collaborazione con la pubblica amministrazione può consentirci di tenere aperta la sala e superare i problemi relativi ai costi di gestione, e alla professionalità necessaria per gestire un cinema teatro. Si tratta di un accordo indispensabile per mantenere vivo questo luogo così importante per la comunità».

Il contratto è stato siglato in via sperimentale per la durata di due anni, ed è rinnovabile. Il Comune riconoscerà alla parrocchia di Santa Lucia un affitto di 12mila euro all’anno.