Savignano, sport in piazza il 4 ottobre con la prima Roman Race

«Siamo orgogliosi di presentare questa novità – ha annunciato ieri l’assessore comunale allo sport, Alessio Tomei – in piazza Borghesi la Roman Race si trasferisce, con una serie di competizioni di ginnastica a corpo libero, aperta a tutti gli interessati. Il format nuovo vuole essere identitario anche per i prossimi anni. Mi ha colpito l’entusiasmo di lavorare assieme tra amministrazione comunale, Endas e due eccellenze sportive locali con tanti iscritti. La Roman Race nasce con loro, ma è aperta anche alle altre associazioni sportive che vorranno aggregarsi».