Savignano, sport in piazza il 4 ottobre con la prima Roman Race

Innovativa giornata di sport e comunità, svelata la Roman Race. Sabato 4 ottobre si terrà in piazza Borghesi a Savignano un evento alla sua prima edizione, sotto forma di maratona sportiva del circuito Urban Challenge, per sensibilizzare sull’importanza dell’attività motoria.

Sport e comunità

L’evento è promosso da Endas Emilia Romagna in collaborazione con il comitato provinciale di Rimini e in partnership con Rubicon Valley CrossFit e Ginnastica Dinamica Militare Italiana, sezione di Savignano, con il patrocinio del Comune. Per partecipare basta aver voglia di divertirsi con il movimento fisico. L’adesione in piazza si può effettuare sul momento. Le gare in palestra invece sono sotto la guida di operatori sportivi. La Roman Race, infatti, sarà preceduta nella mattina da eventi sportivi per addetti ai lavori al Rubicon Valley CrossFit. La palestra di via Montilgallo ospiterà dalle 10.30 la Endas Challenge, gara di fitness a corpo libero, e Endas Lift, gara di distensione su panca (iscrizione euro 10, sul sito di Endas Rimini e Rubicon Valley CrossFit). Poi festa alle 15.30 in piazza Borghesi.

La giunta

«Siamo orgogliosi di presentare questa novità – ha annunciato ieri l’assessore comunale allo sport, Alessio Tomei – in piazza Borghesi la Roman Race si trasferisce, con una serie di competizioni di ginnastica a corpo libero, aperta a tutti gli interessati. Il format nuovo vuole essere identitario anche per i prossimi anni. Mi ha colpito l’entusiasmo di lavorare assieme tra amministrazione comunale, Endas e due eccellenze sportive locali con tanti iscritti. La Roman Race nasce con loro, ma è aperta anche alle altre associazioni sportive che vorranno aggregarsi».

Tre società sportive