Savignano, spada e coltelli illegali in vendita al mercatino: due denunce tra gli espositori

Prosegue l’impegno della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare nei riguardi del contrasto alla diffusione di coltelli tra la popolazione giovanile. In tale contesto si collocano i controlli effettuati domenica scorsa fra i banchi del “mercatino del riuso” di Savignano sul Rubicone, dove gli agenti hanno trovato in vendita, in due distinti banchi, armi bianche e coltelli, la cui vendita ambulante è vietata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,

In particolare si tratta di: una spada tipo katana, uno stiletto, 46 coltelli a serramanico, 23 coltelli a scatto e 2 roncole. I coltelli sono stati sequestrati ed i venditori, un settantacinquenne del ravennate ed un cinquantaduenne residente in zona, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.