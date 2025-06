Savignano, sorpreso con le dosi di cocaina in auto: 32enne denunciato per spaccio

Lo scorso weekend nel territorio di Savignano sul Rubicone è stato svolto un servizio notturno extra-ordinario ad opera della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare con personale della polizia locale di Cesena e della polizia locale di Cesenatico. Nel corso della serata di venerdì poco dopo mezzanotte gli agenti hanno fermato sulla via Emilia una Opel condotta da un trentaduenne albanese, residente in zona, che durante il controllo mostrava evidenti segni di nervosismo. Gli agenti approfondivano il controllo: perquisivano quindi l’uomo ed il veicolo, rinvenendo alcune dosi di cocaina, denaro ed altri elementi che, posti sotto sequestro, hanno portato a denunciare l’uomo per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.