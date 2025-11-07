Savignano, siepe in fiamme nella notte: danneggiati un garahe e una veranda

La scorsa notte alle ore 0.30 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone e del distaccamento di Cesena sono intervenute in Via Primo Maggio a Savignano sul Rubicone per l’incendio di una siepe che ha coinvolto anche la struttura adiacente.

Le fiamme hanno causato danni da calore alla veranda del primo piano ed al garage sottostante coinvolgendo parzialmente alcuni tubi del gas, rendendo necessaria la chiusura di alcune utenze per la messa in sicurezza.

Nonostante i danni, tutti gli inquilini hanno potuto fare rientro ai propri appartamenti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Gambettola per i rilievi.