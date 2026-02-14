Savignano. Si spaccia per il cugino dopo un incidente, gli aveva rubato la patente

Una sostituzione di persona scoperta grazie ai social network. È quanto accaduto nei mesi scorsi a Savignano sul Rubicone, dove un uomo ha utilizzato l’identità del cugino per nascondere di non avere mai conseguito la patente di guida. La vicenda risale allo scorso ottobre, quando una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare è intervenuta per effettuare i rilievi di un incidente stradale che ha coinvolto una BMW e una Citroen. Sul posto, oltre ai due conducenti, era presente anche un passeggero che viaggiava sulla BMW.

Durante le operazioni, il conducente della vettura tedesca - che si è presentato come un cittadino senegalese di 32 anni - ha rilasciato le proprie dichiarazioni sulla dinamica dell’accaduto ed è stato sanzionato per non aver dato la precedenza e per non essersi sottoposto alla visita medica necessaria per la revisione della patente.

Il ricorso e la denuncia

Il colpo di scena è arrivato un paio di mesi dopo, quando un cittadino senegalese con le stesse generalità dell’uomo coinvolto nell’incidente ha presentato ricorso al Prefetto per l’annullamento della sanzione. L’uomo ha sostenuto di essere stato vittima di sostituzione di persona, allegando una denuncia di smarrimento della patente presentata ai Carabinieri di Castiglione di Ravenna già a settembre, quindi prima dell’incidente.

A dicembre, quando è venuto a conoscenza del provvedimento di revoca della patente conseguente alle violazioni accertate, l’uomo ha integrato la denuncia. Nel frattempo, conducendo “indagini” in famiglia, aveva scoperto che della sua patente si era impossessato il cugino.

La prova decisiva dai social

A sostegno del ricorso, il legittimo proprietario della patente ha prodotto le immagini scaricate dai profili social del parente, che lo ritraevano proprio accanto alla BMW coinvolta nell’incidente di Savignano.

La vicenda si è conclusa con la convocazione di entrambi i cugini negli uffici della Polizia Locale, dove ogni dettaglio è stato chiarito.

L’uomo che si era effettivamente messo alla guida spacciandosi per il cugino è stato denunciato per sostituzione di persona, furto e guida senza patente, non avendola mai conseguita.