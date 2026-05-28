Savignano, scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II”: terminati i lavori di riqualificazione

A Savignano sul Rubicone sono terminati i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II” che dal prossimo mese di settembre sarà pronta ad accogliere la sua prima sezione di asilo nido diventando così, a tutti gli effetti, un polo per l’infanzia.

All’inaugurazione svoltasi nel cortile della scuola hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Nicola Dellapasqua con la giunta comunale, il presidente della Fondazione Vittorio Emanuele II Achille Galassi, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il parroco don Davide Pedrosi. C’erano inoltre il presidente Fism don Marco Muratori, il dirigente scolastico del Liceo artistico “Serpieri” di Rimini Marco Mongelli, Filippo Urbini, consigliere di Romagna Banca e Andrea Gozi, vicedirettore generale di Romagna Banca, l’architetto Francesca Pirini e l’ingegnere Luca Pirini, gli architetti Silvia Bertozzi e Carlotta Fellini dell’ufficio tecnico comunale, Raffaello Gardini responsabile Settore educativo per l’infanzia dell’Unione Rubicone e mare, Eva Neri, responsabile del servizio Educativo per l’infanzia e Emanuela Celli del Coordinamento pedagogico intercomunale.

L’intervento, che si realizza su progetto di Tecnocentro, redatto dall’architetto Francesca Pirini e dall’ingegnere Luca Pirini – tra le altre cose – ha recuperato l’appartamento in cui risiedevano le Maestre Pie dell’Addolorata, cui era affidata la gestione didattica, e del corpo fatiscente dell’ex garage. I locali al piano primo, originariamente adibiti ad abitazione del personale religioso, sono stati trasformati in spazi per il nido d’infanzia attraverso opere di restauro e adeguamento impiantistico e normativo. Nel dettaglio i nuovi locali accoglieranno due ampie sezioni e aree di servizio oltre a spazi comuni e collegamenti verticali. È stata installata una piattaforma elevatrice, oltre che bonificato il terrazzo esterno sul retro e restaurato quello sul fronte della facciata principale. Il nido d’infanzia avrà accesso indipendente rispetto alla scuola esistente che accoglie la sezione della materna, ovvero dal vano scala posto sul lato nord, in adiacenza alla cucina, mentre la scuola per l’infanzia manterrà l’attuale accesso su via don Minzoni. Altre opere di manutenzione hanno interessato la zona cucina di piano terra, con la creazione di un nuovo vano dispensa e l’organizzazione dei percorsi esterni di accesso sul lato nord, con la realizzazione di scalinate e rampe.

Nel complesso la rinnovata scuola ha a disposizione per le attività didattiche 203 metri quadrati in più per accogliere i 29 piccoli alunni, recuperati all’utilizzo anche dalla ristrutturazione edilizia del fabbricato fatiscente e rimasto inutilizzato che sorge sul retro del cortile, adiacente all’area della caserma dei Carabinieri. Qui è stata organizzata una sezione esterna collegata al corpo principale con un camminamento coperto, utile in caso di maltempo. È stata infine effettuata la manutenzione del tetto con la realizzazione di impermeabilizzazione e nuovo manto, oltre alla linea vita.

L’investimento complessivamente tra i due bandi ammonta a 1.250.000 euro e viene per 580.000 da fondi Pnrr e per la parte rimanente dal bilancio del Comune.

Hanno contribuito alla buona riuscita del complesso intervento gli artigiani locali F.lli Giorgetti snc di Denis e Marco, Eclissi Parziale e Essebi Sottofondi di Savignano sul Rubicone, F.lli Giorgi di Cesenatico, Com-tec e Brb Tecnoscale di San Mauro Pascoli,