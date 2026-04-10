Savignano, scuola dell’Infanzia “Vittorio Emanuele II”: avanzano i lavori

A Savignano stanno avanzando i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II” che dal prossimo mese di settembre sarà pronta ad accogliere la sua prima sezione di asilo nido.

Si aggiunge così un ulteriore tassello al servizio pubblico “Zerosei” che vede il Comune di Savignano sul Rubicone offrire alle famiglie una continuità educativa nelle scuole dei quartieri cittadini. Il servizio è attivo dall’anno scolastico 2023-2024 alla scuola del quartiere Valle Ferrovia “Freccia Azzurra” che accoglie una sezione di nido d’infanzia con 21 bambini e quattro sezioni di scuola dell’infanzia con 96 bambini, in totale 117 alunni.

Il progetto ora si amplia estendendosi alla scuola dell’infanzia Vittorio Emanuele II. L’intervento in via di conclusione, realizzato su progetto di Tecnocentro, redatto per la parte architettonica dall’architetto Francesca Pirini – tra le altre cose – ha recuperato l’appartamento in cui risiedevano le Maestre Pie dell’Addolorata, cui era affidata la gestione didattica, e il corpo dell’ex garage oltre che provvedere all’adeguamento impiantistico e normativo. Al termine la scuola avrà a disposizione per le attività didattiche 203 metri quadrati in più, comprendenti anche la ristrutturazione edilizia del fabbricato ex garage, rimasto inutilizzato, sul retro del cortile, adiacente all’area della caserma dei Carabinieri. Qui è stata organizzata una sezione esterna collegata al corpo principale con un camminamento coperto, utile in caso di maltempo. È stata infine effettuata la manutenzione della copertura con la realizzazione di impermeabilizzazione e nuovo manto, oltre alla linea vita. L’investimento ammonta a 1.250.000 euro e proviene per 580.000 da fondi Pnrr e per la parte rimanente dal bilancio del Comune.

“Sono orgoglioso di mantenere una delle promesse elettorali più importanti – commenta il sindaco Nicola Dellapasqua - quella di dotare di servizi la nostra città e di poter aumentare i posti di nido fino a 150. Non è solo una questione di numeri. Il servizio “Zerosei“ è un servizio vicino. Savignano offrirà una scuola in ogni quartiere, nido compreso. Questo è aiutare davvero le famiglie, attuare politiche concrete. La parità di genere è questo, non un concetto astratto ma un servizio che permetta alle mamme di tornare al lavoro serenamente, senza gravare sui nonni. Presto altre due scuole dell’infanzia saranno messe in condizioni di ospitare sezioni di nido. Il servizio “Zerosei” è il nostro modo di aiutare la demografia”.