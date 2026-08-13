Savignano, scritte per i clienti nei tavolini e nelle sedie del bar: multa di 200 euro, la titolare: «Assurdo»

Nel quartiere Cesare opera il bar pasticceria da vari anni. La titolare Lorena Cucchi abita a Cesena ed è innamorata di Savignano e crede nella bellezza della vita. Ma l’ultima mazzata incrina le sue certezze. L’anno scorso la titolare ha acquistato, in un noto negozio di articoli per la casa di Cesena, tre tavolini con sei sedie. I tavolini riportano a stampa un messaggio beneaugurante. C’è scritto: “Le regole della colazione, caffè in quantità, biscotti a iosa, sorrisi a non finire e silenzio quanto basta”. Le sei sedie invece recano solo la scritta “Le regole della colazione”. Nessuna marca né per il caffè né per i biscotti od altro.

Ma due giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notifica dalla società (Step srl) concessionaria della pubblicità per conto del Comune di Savignano. Si verbalizza una particolare irregolarità e si irroga una sanzione di 200 euro. Il motivo è la pubblicità al caffè sui tre tavolini esterni al bar.