Savignano, scalini pericolosi e buche: protesta per le strade dissestate da Fiumicino

Protesta per alcune strade ammalorate nella frazione Fiumicino e dintorni. Il Comune di Savignano sta eseguendo un importante piano asfalti, ma il territorio è ampio e le necessità sono tante. Il malcontento cresce nella frazione di Fiumicino. L’assessorato competente informa che dopo l’estate i lavori potrebbero iniziare. La via Rubicone Destra presenta ad oggi varie criticità, ma non è l’unica strada che nella frazione adagiata lungo il fiume Rubicone fa agitare i residenti e coloro che l’attraversano giornalmente. L’inverno, infatti, ha aggravato alcune criticità già preesistenti. Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto a riempire e rappezzare le buche più grandi, ma servono lavori radicali e la tempistica della macchina comunale non permette accelerazioni. A questo si aggiunga che alcuni tagli effettuati anche da società di servizio, poi riempiti con asfalto, con l’inverno si sono abbassati e quindi presentano dislivelli pericolosi come lo è lo “scalino” tra strade asfaltate e margine del fosso. Mentre al centro della carreggiata è stato portato del materiale a freddo per riempire le buche, lungo i rivali ci sono scalini pericolosi.

«Sono anni che segnaliamo le criticità – dicono alcuni residenti e utenti della strada – già è difficile riuscire a parlare con qualcuno in Comune. Poi ci ripetono sempre di portare pazienza che prima o poi i lavori verranno fatti. Dopo vari solleciti nelle settimane scorse sono arrivati i cantonieri che con un poco d’asfalto a freddo hanno chiuso le buche più grandi. Ma a parte che qualcosa è già saltato via, restano comunque rattoppi e anche ai lati delle strade c’è bisogno di manutenzione. Non vorremmo che si pensasse solo al centro di Savignano e Fiumicino fosse considerato una sorta di luogo secondario e marginale. Viviamo nel terrore che qualcuno si faccia male sul serio».

«Sulle strade l’amministrazione comunale sta investendo somme consistenti – afferma l’assessora ai lavori pubblici, Francesca Castagnoli – non ci siamo dimenticati di nessuno. Abbiamo terminato o stiamo portando avanti i lavori su strade di altre frazioni, con l’avanzo di bilancio tra un mese o due finanzieremo altre opere. Sappiamo bene che la via Rubicone Destra è messa male. Ipotizziamo un appalto da 200mila euro, con lavori dall’autunno prossimo».