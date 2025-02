Savignano: scaglia il ciclomotore rubato contro gli agenti, 28enne arrestato

Intercettato dalla Polizia, scaglia il ciclomotore contro gli agenti. È successo martedì mattina, alle 8 circa, quando una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha intercettato sulla SP 33 un ciclomotore Scarabeo condotto da un uomo.

Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, che invece di fermarsi, dirigeva il ciclomotore contro i pubblici ufficiali scendendone al volo e dandosi alla fuga a piedi tra le auto in coda e poi per i campi. Il ciclomotore così lanciato colpiva ad una gamba un agente, ferendolo. Ne nasceva un inseguimento a piedi, terminato con la cattura dell’individuo, che non volendone sapere di fermarsi, scalciava e colpiva gli agenti ferendo anche il secondo componente della pattuglia.

A fatica ed in un contesto in cui la scena è stata vista da centinaia di automobilisti fermi nel traffico, veniva quindi condotto in ufficio. Dalle indagini è emerso che il ciclomotore era stato rubato tre settimane fa a Rimini. I due agenti sono stati medicati al pronto soccorso e giudicati guaribili con una prognosi di 7 giorni.

Il ciclomotore è stato restituito al proprietario. L’uomo che era alla guida, un ventottenne residente a Savignano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattina di ieri l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora, in attesa della definizione con giudizio direttissimo del procedimento a suo carico (ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale).