Savignano, San Mauro e Sogliano: si insediano i nuovi comandanti dei Carabinieri

Avvicendamenti ai vertici dell’Arma nella Compagnia di Cesenatico, dove nei giorni scorsi si sono ufficialmente insediati tre nuovi comandanti di Stazione. I tre sottufficiali hanno recentemente incontrato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, il Colonnello Gianluigi Di Pilato, che ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro, esortandoci a operare con il massimo impegno e una costante disponibilità nei confronti dei cittadini.

A Savignano sul Rubicone ha assunto la guida il quarantasettenne Maresciallo Capo Toni Piacitelli. Arruolato nel 1999 e nominato Cavaliere al merito della Repubblica nel 2022, Piacitelli vanta una solida esperienza in Romagna, dove ha ricoperto l’incarico di vicecomandante a Civitella di Romagna e, da ultimo, di comandante a Sogliano al Rubicone. Il suo posto a Sogliano è stato preso dal ventottenne Maresciallo Ordinario Davide Mischitelli, laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza; dopo un periodo come istruttore alla scuola di Firenze, dal 2025 Mischitelli ha prestato servizio a San Mauro Pascoli, guidando la locale caserma anche in sede vacante. Infine, proprio a San Mauro Pascoli il nuovo comandante è il Maresciallo Ordinario Antonio Marini, quarantanovenne nell’Arma dal 1997. Nel suo percorso professionale figurano incarichi al nucleo motociclisti di Roma e la guida delle Stazioni di San Giovanni in Persiceto e Zocca, da cui proviene.