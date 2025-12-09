Savignano, sala piena per l’incontro “Tregua non è pace”: «In Palestina è guerra al diritto internazionale»

Ad oltre un mese dall’annuncio della tregua a Gaza continuano gli attacchi di Israele. Un cessate il fuoco che non c’è. E proprio di questo, del futuro di Gaza e della Palestina si è dibattuto venerdì sera in una sala Allende affollata durante l’incontro pubblico “Tregua non è pace” a Savignano sul Rubicone. Organizzato da Pd, M5S, Verdi alleanza e sinistra, lista civica Savignano insieme, in collaborazione con le associazioni La carovana, EduAid ed Emergency, l’incontro aveva lo scopo di riportare l’attenzione su quanto sta ancora accadendo a Gaza ed in Palestina, toccando diversi temi, quali i legami di Israele con gli Usa, gli attacchi indiscriminati dei coloni israeliani in Cisgiordania, il racconto di quanto è accaduto nella missione umanitaria della Global Sumud flotilla e di come sia la vita in quei territori dilaniati dalla guerra e dall’occupazione da 77 anni.