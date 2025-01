Incontro anti truffe. Due sere fa, in municipio, presso la sala Galeffi si è svolta una riunione chiesta dalla Consulta Rio Salto-Castelvecchio sul tema: “Sicurezza e prevenzione, l’Arma incontra i cittadini del quartiere”. Nelle settimane scorse a Savignano ci sono stati vari tentativi di truffe telefoniche e alcuni cittadini si erano allarmati. È un malcostume che non capita solo a Savignano, ma c’erano stati vari casi e alcuni anche raccontati in rete. Per esempio ad alcuni savignanesi era arrivata una mail apparentemente inviata dalla Polizia di Stato del seguente tenore: «A seguito di un’analisi approfondita, del suo traffico internet e dei dispositivi connessi, riscontriamo che ha visualizzato video di carattere pornografico» e invitava a cliccare su un sito per fornire giustificazioni. L’ennesimo tentativo di truffa per carpire codici o svuotare il credito telefonico.