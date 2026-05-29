Savignano, ruba cosmetici per quasi mille euro al Romagna Shopping Valley e viene arrestato

Mercoledì 27 maggio, i Carabinieri di Cesenatico, hanno arrestato un 29enne italiano e già segnalato per analoghe vicende, per “furto aggravato”. L’uomo - nel tardo pomeriggio, mentre l’area commerciale era maggiormente frequentata - è stato notato dall’addetto alla vigilanza dell’ipermercato di Savignano sul Rubicone aggirarsi tra gli scaffali di un’attività commerciale in atteggiamento sospetto per poi prelevare, furtivamente, numerose e costose confezioni di cosmetici dagli espositori di un negozio, nascondendole sotto gli indumenti e all’interno di un borsone. Il giovane, dopo aver raggiunto rapidamente le casse pagava solo un articolo di esiguo valore e tentava di allontanarsi con la refurtiva. Il personale della vigilanza, che ritenendo il giovane sospetto aveva già attivato i carabinieri, provvedeva a pedinarlo ed a farlo bloccare dai Carabinieri giunti sul posto. Le immagini del sistema di videosorveglianza, all’interno dell’esercizio commerciale, hanno poi confermato la dinamica descritta dal personale addetto alla sicurezza ed il furto commesso dal ragazzo. La merce sottratta, del valore compressivo di oltre 900 euro, è stata immediatamente restituita al responsabile dell’esercizio.

Il giovane, al termine delle formalità di rito in caserma, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuto nella camera di sicurezza del comando Carabinieri di Cesenatico, in attesa della convalida e dell’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta nella giornata successiva presso il Tribunale di Forlì, il giudice ha convalidato l’arresto.