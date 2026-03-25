Savignano, rimosso l’ordigno bellico in piazzale Fausto Coppi

A Savignano si sono regolarmente concluse le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico, trovato lunedì 23 marzo nell’area del piazzale Fausto Coppi, durante i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale all’aperto. L’intervento di bonifica è stato effettuato dal personale del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito italiano. La zona è stata riaperta al traffico veicolare, così come sono riprese le attività del centro sportivo Seven. Da domani, giovedì 26 marzo, riprende anche l’operatività del cantiere della piscina comunale all’aperto.