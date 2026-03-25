Savignano, rimosso l’ordigno bellico in piazzale Fausto Coppi

Savignano sul Rubicone
  • 25 marzo 2026
Savignano, rimosso l’ordigno bellico in piazzale Fausto Coppi

A Savignano si sono regolarmente concluse le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico, trovato lunedì 23 marzo nell’area del piazzale Fausto Coppi, durante i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale all’aperto. L’intervento di bonifica è stato effettuato dal personale del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito italiano. La zona è stata riaperta al traffico veicolare, così come sono riprese le attività del centro sportivo Seven. Da domani, giovedì 26 marzo, riprende anche l’operatività del cantiere della piscina comunale all’aperto.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui