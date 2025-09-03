Savignano, raccolta alimentare al quartiere Cesare sabato 6 settembre

Dopo la pausa estiva tornano i Quartieri solidali a Savignano sul Rubicone.

Sabato 6 settembre sarà il quartiere Cesare ad ospitare la postazione della Consulta di quartiere in piazza Falcone. I volontari saranno presenti dalle 9 alle 18 (info e contatti: Patrizia, 347 5837074). Dalla primavera del 2021 gli otto quartieri cittadini, la Caritas del Rubicone e il Comune di Savignano sul Rubicone collaborano in questo progetto solidale che si realizza come una raccolta alimentare articolata secondo un calendario cadenzato, con tappe nei quartieri. Ogni cittadino può contribuire consegnando al referente del proprio quartiere nella data individuata prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno, latte, legumi, olio, pasta, pannolini da neonato, prodotti per l’igiene. Il materiale raccolto verrà devoluto ai poveri. La raccolta avrà per riferimento un luogo, un volontario e un recapito telefonico per ciascun quartiere partecipante.

I prossimi appuntamenti: sabato 20 settembre, quartiere Capanni, ingresso Iper Rubicone (Luca, 320 0648423); sabato 25 ottobre, quartiere San Giovanni, supermercato Md (Giorgia, 335 6286338), sabato 15 novembre, quartiere Centro storico, zona Conad Tuday (Fabio, 393 9236116).