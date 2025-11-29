Savignano, quasi 7 milioni di lavori in corso: “Mettiamo in pratica il fare”

La piscina comunale all’aperto, in via della Resistenza, con uno stanziamento di 2,2 milioni di euro è già in fase di progettazione esecutiva (Laprimastanza architetti). È finanziata in parte con un contributo regionale di 500mila euro. L’opera sarà completata entro il 2027 e la quota di piano verrà alzata per salvaguardare i ritrovamenti sottostanti di tracce di fornaci romane come da sondaggi archeologici. Altro fiore all’occhiello è il potenziamento dell’offerta educativa. Grazie a risorse Pnrr sono in corso interventi per circa 2 milioni di euro per l’ampliamento di posti negli asili nido, sia presso le strutture comunali, sia presso la Fondazione asilo infantile Vittorio Emanuele, nell’ambito del progetto “Nido di quartiere”. Viene prevista la creazione di nuove sezioni di nido all’interno di tutte le scuole dell’infanzia, per garantire copertura della domanda per bimbi 0-6 anni. In corso di completamento poi l’efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici (90.000 euro).