Savignano, quasi 7 milioni di lavori in corso: “Mettiamo in pratica il fare”

Savignano sul Rubicone
Lavori per 7,5 milioni e interventi su infrastrutture strategiche per il territorio. In partenza o progettazione avanzata vari investimenti in opere pubbliche.

Piscina e scuole

La piscina comunale all’aperto, in via della Resistenza, con uno stanziamento di 2,2 milioni di euro è già in fase di progettazione esecutiva (Laprimastanza architetti). È finanziata in parte con un contributo regionale di 500mila euro. L’opera sarà completata entro il 2027 e la quota di piano verrà alzata per salvaguardare i ritrovamenti sottostanti di tracce di fornaci romane come da sondaggi archeologici. Altro fiore all’occhiello è il potenziamento dell’offerta educativa. Grazie a risorse Pnrr sono in corso interventi per circa 2 milioni di euro per l’ampliamento di posti negli asili nido, sia presso le strutture comunali, sia presso la Fondazione asilo infantile Vittorio Emanuele, nell’ambito del progetto “Nido di quartiere”. Viene prevista la creazione di nuove sezioni di nido all’interno di tutte le scuole dell’infanzia, per garantire copertura della domanda per bimbi 0-6 anni. In corso di completamento poi l’efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici (90.000 euro).

Caserma, piazza, parco

Poi c’è la riqualificazione urbana e del centro storico, con la rifunzionalizzazione della caserma dei carabinieri (500.000 euro) e l’ampliamento del parcheggio di piazzale Montanari che raddoppia gli stalli attuali. È allo studio per il centro storico una nuova viabilità e arredi per rendere il cuore della città più attrattivo e favorire pedonalizzazione e vivibilità. Circa un milione di euro per la manutenzione delle strade comunali, con attenzione anche alla via Emilia. Sono previsti interventi ordinari e straordinari per garantire strade più sicure e una migliore illuminazione pubblica. Sono in fase di progettazione o di prossima attuazione altri lavori nel quartiere Valle Ferrovia, che sarà dotato di tre nuovi spazi aggregativi, un campo da calcio, una sala di quartiere e una piazza. Previsti l’ampliamento dell’attuale parco urbano con messa in sicurezza del lago e installazione di barriere fonoassorbenti (750 mila euro). Sulla sicurezza, gli investimenti riguarderanno l’implementazione della videosorveglianza, il controllo di vicinato e il decoro urbano, con il supporto della polizia locale dell’Unione. Sarà completata la trasformazione digitale dei servizi comunali per semplificare il rapporto con i cittadini.

Il frutto di un anno di lavoro

«Tante opere pubbliche e progetti - afferma il sindaco Nicola Dellapasqua – mettiamo in campo circa 7 milioni e mezzo. Sono investimenti che rappresentano il frutto di un anno di duro lavoro di questa Amministrazione. Abbiamo, infatti, perseguito gli obiettivi lavorando con ordine, con la struttura tecnica del Comune che ha svolto un super lavoro per recepire finanziamenti e concretizzare accordi. Non si governa spingendo un bottone o annunci retorici, ma mettendo in pratica il fare. Con questi investimenti i cittadini toccheranno con mano, vedendo i cantieri che trasformeranno la nostra città».

