Savignano, quasi 7 milioni di lavori in corso: “Mettiamo in pratica il fare”

La piscina comunale all’aperto, in via della Resistenza, con uno stanziamento di 2,2 milioni di euro è già in fase di progettazione esecutiva (Laprimastanza architetti). È finanziata in parte con un contributo regionale di 500mila euro. L’opera sarà completata entro il 2027 e la quota di piano verrà alzata per salvaguardare i ritrovamenti sottostanti di tracce di fornaci romane come da sondaggi archeologici. Altro fiore all’occhiello è il potenziamento dell’offerta educativa. Grazie a risorse Pnrr sono in corso interventi per circa 2 milioni di euro per l’ampliamento di posti negli asili nido, sia presso le strutture comunali, sia presso la Fondazione asilo infantile Vittorio Emanuele, nell’ambito del progetto “Nido di quartiere”. Viene prevista la creazione di nuove sezioni di nido all’interno di tutte le scuole dell’infanzia, per garantire copertura della domanda per bimbi 0-6 anni. In corso di completamento poi l’efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici (90.000 euro).

Poi c’è la riqualificazione urbana e del centro storico, con la rifunzionalizzazione della caserma dei carabinieri (500.000 euro) e l’ampliamento del parcheggio di piazzale Montanari che raddoppia gli stalli attuali. È allo studio per il centro storico una nuova viabilità e arredi per rendere il cuore della città più attrattivo e favorire pedonalizzazione e vivibilità. Circa un milione di euro per la manutenzione delle strade comunali, con attenzione anche alla via Emilia. Sono previsti interventi ordinari e straordinari per garantire strade più sicure e una migliore illuminazione pubblica. Sono in fase di progettazione o di prossima attuazione altri lavori nel quartiere Valle Ferrovia, che sarà dotato di tre nuovi spazi aggregativi, un campo da calcio, una sala di quartiere e una piazza. Previsti l’ampliamento dell’attuale parco urbano con messa in sicurezza del lago e installazione di barriere fonoassorbenti (750 mila euro). Sulla sicurezza, gli investimenti riguarderanno l’implementazione della videosorveglianza, il controllo di vicinato e il decoro urbano, con il supporto della polizia locale dell’Unione. Sarà completata la trasformazione digitale dei servizi comunali per semplificare il rapporto con i cittadini.