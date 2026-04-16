Savignano, Quartieri solidali: appuntamento in piazza Falcone sabato 18 aprile

Continua la raccolta dei Quartieri solidali a Savignano sul Rubicone. Sabato 18 aprile sarà il quartiere Cesare ad ospitare la postazione della Consulta in piazza Falcone. I volontari saranno presenti dalle 9 alle 18 davanti al supermercato Famila (per info Patrizia, 347 5837074). I quartieri di Savignano sul Rubicone tornano per il sesto anno con Quartieri solidali, gara di solidarietà che li vede a fianco della Caritas. L’appuntamento tornerà a cadenza mensile in tutti i quartieri cittadini. L’invito dei promotori è rivolto a ogni cittadino che vuole e può collaborare all’iniziativa consegnando al referente del proprio quartiere nella data individuata prodotti di prima necessità come riso, piselli in scatola, merendine, biscotti, biscotti, caffè, latte, zucchero, tonno, olio di oliva e di semi, prodotti per l’igiene.

Il materiale raccolto verrà interamente devoluto alle persone bisognose, tramite Caritas.

Il calendario si compone di otto appuntamenti ed è stato così organizzato: sabato 14 marzo, quartiere Rio Salto-Castelvecchio, Conad Rio Salto (Assunta, 347 1038346); sabato 18 aprile, quartiere Cesare, Famila/piazza Falcone (Patrizia, 347 5837074); sabato 23 maggio, quartiere Fiumicino, ingresso Iper Rubicone (Cesare, 339 4935894); sabato 27 giugno, quartiere Valle Ferrovia, zona antistante Eurospin (Enzo, 347 2668454); sabato 27 giugno, quartiere Bastia, parco Bastia, (Catherine, 333 6669975); sabato 20 settembre, quartiere Capanni, ingresso Iper Rubicone (Luca, 320 0648423); sabato 24 ottobre, quartiere San Giovanni, portico Museo del Compito, (Giorgia, 335 6286338); 14 novembre, quartiere Centro, Conad Tuday (Fabio, 393 9236116).