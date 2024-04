Savignano, protezione civile: nasce il Gruppo droni intitolato a Dario Fantini

Nasce in seno alla Protezione Civile di Savignano sul Rubicone il primo Gruppo Droni strutturato per l’utilizzo in Protezione Civile, all’interno del coordinamento provinciale di Protezione di Civile di Forlì-Cesena. La nuova unità opera con la recente e innovativa tecnologia del drone nell’ambito della prevenzione, con interventi di controllo del territorio, di monitoraggio fluviale, di produzione di documentazione video-fotografica. In particolare la presenza di un Gruppo Droni è di fondamentale importanza in situazioni di emergenza, nel vasto campo della sicurezza, della ricerca di persone scomparse, nella vigilanza, in caso di necessità di monitoraggio delle piene dei fiumi, per fare alcuni esempi.

Sei piloti

Il Gruppo di compone di sei piloti con brevetti europei EASA categorie A1-A2-A3 abilitanti al volo in zona “critica” ed è dotato di due droni Autel Robotics Evo II Pro Enterprise, attrezzati con foto-telecamera ad alta definizione e termocamera all’infrarosso.

Il Gruppo è intitolato a Dario Fantini, presidente recentemente scomparso del Centro soccorso sub di Zocca “Angeli Neri”, gemellato con Savignano sul Rubicone. Il progetto ha potuto contare sul sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone che ha destinato 20 mila euro per l’acquisto dei due droni e per la formazione dei piloti.

“Abbiamo iniziato a strutturare il progetto due anni fa - spiega Claudio Tosi Brandi, referente del gruppo comunale di volontariato Protezione Civile di Savignano sul Rubicone -. Oggi finalmente lo vediamo concretizzarsi e per questo desideriamo ringraziare il Comune di Savignano sul Rubicone, che ha messo a disposizione un finanziamento fondamentale per l’avvio delle attività”.

“Questo ampliamento dell’attività della Protezione Civile Comunale ci sta particolarmente a cuore – afferma l’assessora alla Protezione Civile del Comune di Savignano sul Rubicone Natascia Bertozzi -. La squadra specializzata nell’utilizzo dei droni nell’ambito delle attività di volontariato di Protezione Civile è una garanzia di sicurezza per i nostri cittadini ma anche per gli stessi volontari perché velocizzerà gli interventi, sia nelle fasi preventive che durante le operazioni di soccorso. Desidero ringraziare i nostri volontari per l’impegno che dedicano a questo servizio, per la passione e per la motivazione che ci mettono e che fa la differenza”.

“La nostra Protezione Civile si è specializzata in questa tecnologia di avanguardia e ora rappresenta un fiore all’occhiello – commenta il sindaco Filippo Giovannini -. Abbiamo visto quanto sia strategica la presenza dei volontari in situazioni di emergenza. Loro sono stati il punto di riferimento della gente durante l’alluvione e nei giorni difficili della pandemia. Vederli in azione ci rassicura e ci fa sentire comunità. Un dovuto grazie e tanto orgoglio nel far parte della Savignano capace di dare il meglio di sé”.