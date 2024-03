Savignano, pronta rete di sentieri di 25 km: inaugurazione con una camminata e con Bonaccini

Una rete di 25 km di sentieri per offrire ai cittadini della zona Rubicone una possibilità di svagarsi all’aria aperta e anche per mantenersi sani e in forma. Sabato prossimo arriverà il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per inaugurare i “Sentieri nelle terre del Rubicone”, evento che sarà accompagnato da una camminata di gruppo.

I sentieri

Finalmente viene svelato ufficialmente il grande intervento per creare un percorso salute unico nel suo genere, che parte da monte e arriva fino a Fiumicino. L’amministrazione comunale guidata da Filippo Giovannini si è spesa molto negli ultimi anni per realizzare questi sentieri che dalla zona del cimitero di Fiumicino, ripercorrendo le sponde del fiume Rubicone, attraversano il centro di Savignano passando sotto al ponte romano e poi salgono ancora verso monte per arrivare fino al castello di Ribano e alla località di Montalbano. Li si può percorrere sia a piedi, sia in mountain bike, sia a cavallo. Alcuni tratti sono brevi e semplici, altri più lunghi e impegnativi, ma tutti sono immersi nel verde delle campagne e delle colline e anche il passaggio nella zona urbana è completamente green. La giunta comunale ha saputo intercettare i fondi della Regione e poi ha aggiunto anche proprie risorse, compartecipando alla spesa. C’è un forte sentimento di soddisfazione per l’obiettivo centrato, valorizzato dal momento di consegna ideale dell’opera alla cittadinanza in programma sabato. Per la verità, già da tempo alcuni cittadini stanno già utilizzando parte del percorso con grande entusiasmo.

Passeggiata guidata dal Cai

In città sono tutti pronti alla presentazione e vari cittadini e associazioni hanno preannunciato che saranno presenti all’inaugurazione, prevista in tarda mattinata. Il Cai invita soci e non soci all’inaugurazione della nuova rete sentieristica, per la quale è già stato definito il programma. Alle 8.45 ci si ritroverà nel piazzale Fausto Coppi (quello del “Seven Sporting Club”. Da lì partirà una camminata di 6,5 km, condotta da una guida ambientale escursionistica. Sarà presente anche il gruppo montagnaterapia “Ercole Brighi” con una Joelette. Servirà circa un’ora e mezzo per completare l’uscita, che presenta un dislivello minimo (70 metri). Il rientro è previsto per le 11. Al taglio del nastro presenzierà pure il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Seguirà un piccolo momento conviviale.