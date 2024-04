Savignano, primo maggio in musica con “Il lavoro in ballo” e omaggio a Secondo Casadei

Un primo maggio in musica a Savignano con l’appuntamento “Il lavoro in ballo”. La festa dei lavoratori sarà declinata sulle note del liscio, anche per celebrare l’anniversario della nascita di Secondo Casadei, lo Strauss di Romagna, la città che ospita la sua casa museo.

Dalle 18 alle 22, in piazza Borghesi, ci sarà un concerto promosso da Giordano Sangiorgi, patron del Mei e produttore dei Santa Balera, l’orchestra della generazione Z del liscio, che si esibiranno insieme alla neonata formazione faentina gli Alluvionati del liscio, all’Orchestrina di Molto Agevole di Enrico Gabrielli e all’orchestra di Moreno il Biondo. La manifestazione è organizzata da Materiali Musicali, in collaborazione con Casadei Sonora e il sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone.