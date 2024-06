Savignano, più di 60 giovanissimi in concerto sabato all’Arena Gregorini

Musica per giovanissimi per chiudere 60 ore di pratica. Un concerto che vedrà protagonisti oltre 60 tra ragazzi e bambini di alcune scuole di Savignano sul Rubicone e del circondario e allievi della scuola comunale di musica “Secondo Casadei”.

Sabato 15 giugno alle 20 l’Arena Gregorini a Savignano sul Rubicone ospiterà il concerto finale del progetto musicale “AccordanDoSi”. Per questo progetto la scuola comunale di musica gestita dalla cooperativa Koiné si è aggiudicata per il nono anno consecutivo il riconoscimento regionale e un annesso contributo di 34.500 euro, fondi PR FSE+ 2021/2027 finalizzati all’inclusione sociale e alla qualificazione dell’educazione musicale.

Il progetto prevedeva 60 ore di lezione in ognuna delle scuole coinvolte. Sabato 15 giugno si riuniranno le tre “squadre” partecipanti: gli alunni dell’istituto comprensivo Giulio Cesare di Savignano, dell’istituto comprensivo di Ospedaletto di Coriano e della scuola media statale “A. Bertola” di Rimini con la collaborazione dell’associazione Eufonia di Rimini.

Al pubblico sarà offerto uno spettacolo di rara bellezza quale l’esibizione di oltre 60 tra bambini e ragazzi che suoneranno e canteranno tutti insieme in un unico ritmo. Al loro fianco gli allievi della scuola comunale di musica “Secondo Casadei”. Il coro sarà diretto da Francesca Bagli e l’orchestra da Marcella Ghigi. La preparazione dei ragazzi è stata affidata a Ludovico Buonamano, Marco Colombari, Alessandro Gabanini, Serena Galassi, Franco Gnassi, Antonella Lisi, Tiziano Paganelli, Enrico Ro, Roberto Siroli, Annalisa Trizio.

La proposta di ampliamento dell’offerta formativa, avviata nel gennaio scorso sul versante della musica d’insieme grazie ad “AccordanDosi”, si è completata con un campus estivo, una sorta di “ritiro” delle tre squadre in preparazione del match finale del 15 giugno. Bambini e ragazzi hanno frequentato lezioni di canto, ritmica, flauto, violino, chitarra, tastiere, percussioni, musica d’insieme e ascolto, non solo dei suoni, ma anche di se stessi e dell’altro.

“Un percorso – afferma la professoressa Marcella Ghigi - che attraverso la musica d’insieme forma, oggi, bambini e ragazzi che in futuro saranno chiamati a contribuire alla realizzazione di un’Europa sempre più attenta ai bisogni della società e più inclusiva. L’orchestra assunta a modello di società. Per alcuni di loro sarà una palestra di vita e per altri anche l’inizio di un percorso che li porterà a realizzarsi come professionista della musica. Per tutti una grande esperienza formativa”.

“La sfida di oggi – aggiunge Giorgia Grilli della Cooperativa Koinè - è trovare percorsi educativi nuovi che sappiano sviluppare il pensiero creativo di bambini e ragazzi. La musica fa sognare, rafforza la capacità di analisi, aiuta i ragazzi che vivono in contesti di svantaggio sociale ad immaginare un futuro diverso e a trovare la forza di reagire per realizzarlo. La collaborazione tra le scuole è un’opportunità di scambio e confronto fra persone accomunate da una stessa motivazione”.

Il progetto “AccordanDoSi”, avviato nel 2016, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus attraverso la Regione Emilia-Romagna. Per informazioni: Ufficio cultura Comune di Savignano sul Rubicone, tel. 0541-944017.