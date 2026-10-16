Savignano, piano asfalti del Comune: ecco le vie interessate

Nuove tranche di lavori di asfaltatura delle strade di Savignano sul Rubicone, composte da due diversi interventi. Il primo, già partito, interessa via Flavio Biondo, via Dei Consoli, via Alessandro Volta e un tratto di via Alberazzo. L’intervento è eseguito dalla ditta Pesaresi, ed è cominciato da via Flavio Biondo dove è attualmente in corso.

Le ulteriori asfaltature di queste settimane sono realizzate della ditta Romagnola Strade. L’inizio di questo lotto è previsto per lunedì 19 ottobre e riguarderà via Tolomeo, via Copernico, via Ceccarelli e alcuni tratti di via Sanzio, via Gaggio e via Spallicci. Per consentire lo svolgimento dei lavori, saranno in vigore modifiche alla viabilità nei tratti interessati dalle opere stradali.

Questa tranche di interventi arriva dopo che lo scorso mese di marzo l’Amministrazione Comunale aveva messo in campo la manutenzione straordinaria di via Amaduzzi e via Raffaello Sanzio per il risanamento della pavimentazione stradale, e il corposo slot del precedente autunno che ha incluso via Pulida, via Borghetto, via Pisacane, un tratto di via Colombarazzo II, via Euclide e via Montefiorino. Entro l’anno in corso, verrà inoltre eseguito il rifacimento del tappeto stradale della via Emilia, nel tratto in cui si è appena conclusa la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e in altre sezioni lungo l’asse urbano, e del primo tratto di via Rubicone Destra.