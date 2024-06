Savignano, Piadiniamo torna dal 19 al 21 luglio: via alle iscrizioni

A Savignano torna Piadiniamo, con la grande piazza Borghesi, capace di accogliere le mille versioni della Romagna com’era una volta ma anche di quella di oggi, accomunate da qualcosa che non passa mai di moda, la passione per la piadina e per ciò che le gira intorno. Oltre al nuovo brand, l’evoluzione di Piadiniamo si racconta anche nella nuova sezione “Piadiniamo wellness” dove troveranno spazio esperti chef, nutrizionisti, artigiani e produttori, con incontri, appuntamenti e workshop dedicati al ruolo della piadina nell’alimentazione di oggi, ma anche al mondo dei grani antichi che la cucina moderna ha da tempo riscoperto, così come l’attenzione alle intolleranze e in generale alla cultura del mangiare bene.

L’edizione 2024 di Piadiniamo si svolgerà dal 19 al 21 luglio, a cura dell’associazione culturale I-fest, con il patrocinio e il contributo del Comune di Savignano sul Rubicone. Alla direzione artistica Gianmarco Casadei e Mattia Matro Guidi, ideatori del format che proporrà un itinerario del gusto grazie alla presenza delle migliori piadinerie del territorio, alle quali sarà chiesto di proporre tre varianti di farcitura, scegliendo tra quelle più fedeli alla scuola di una volta fino alle contaminazioni moderne e alle declinazioni dolci. L’appello ai migliori è aperto. Scrivere a ifestsavignano@gmail.com.