Savignano, Piadiniamo 2025: domenica si eleggono la migliore piadina e il migliore chiosco

Alle 20.45 in Piazza Amati, spazio alla balera popolare con Uva Grisa, gruppo specializzato in balli popolari della tradizione, che trasformeranno la piazza in un luogo di condivisione e allegria. La serata proseguirà alle 21.30 in Piazza Borghesi con uno spettacolo imperdibile della Rimini Dance Company, che proporrà un’esibizione che unisce danza tradizionale e moderna. Non mancherà la musica di strada, che accompagnerà i passanti lungo Corso Vendemini grazie alle performance itineranti di Andrea Missiroli, Bel Ami con la sua musica popolare romagnola e Tacosinti, gruppo che mescola la tradizione popolare con influenze irish e iberiche. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Al centro della piazza Borghesi torneranno le sedute per la degustazione a cielo aperto. Non mancheranno i trattori d’epoca a cura di Menghi Alvaro e figli in piazza Faberi, le auto d’epoca di Stefano Ruscelli e Team Romagna Vintage Cars, le biciclette d’epoca di Loris Migani, i Giochi di una volta e la mostra sui vecchi mestieri di Fiorenzo Montalti. In piazza Borghesi all’officina a cielo aperto dei Maestri fabbri diretti da Davide Caprili si potrà assistere alla lavorazione in diretta del ferro battuto mentre da Montetiffi a Savignano sul Rubicone i maestri delle teglie produrranno sul momento i tradizionali dischi di terracotta. Saranno attivi inoltre i Laboratori creativi di piadina e biscotti sia per piccoli che per grandi. Anche la biblioteca gastronomica del Rubicone sarà aperta presso l’Ossteria! in corso Vendemini 30/d con ingresso libero dalle 18 alle 23 mentre presso la fototeca comunale “Marco Pesaresi”, in corso Vendemini 57, sarà visibile la mostra Tagliata dall’acque la terra, fotografie che documentano l’alluvione del maggio 2023. Ingresso libero, aperta dalle 20 alle 23.