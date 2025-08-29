Savignano. Perseguita l’ex compagna, va ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno eseguito ieri la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì nei confronti di un cittadino italiano della zona.

L’uomo era già stato denunciato nei mesi scorsi per atti persecutori contro l’ex compagna, commessi da aprile 2023 a maggio 2025, consistenti in minacce ripetute e danneggiamenti ai danni della donna. A seguito di questi episodi, a giugno era stato emesso anche il provvedimento di ammonimento.

Nonostante l’ammonimento, l’uomo ha proseguito nei comportamenti minacciosi e persecutori nelle settimane successive. La donna ha sporto ulteriori denunce ai Carabinieri di Savignano sul Rubicone, che hanno documentato gli episodi e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Forlì.

Su richiesta della Procura forlivese, il Giudice del Tribunale ha quindi disposto la misura cautelare. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.