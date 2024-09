Nella seduta di ieri iI consiglio comunale ha approvato – fra le altre cose – una variazione di bilancio che mette a disposizione oltre 2,5 milioni di euro per la realizzazione di alcuni dei progetti più consistenti del programma amministrativo della giunta.

In particolare sono stati stanziati un milione e 300mila euro per la realizzazione della piscina all’aperto comunale, prevista nelle pertinenze del Seven Sporting Club. Ulteriori 750mila euro sono stati messi a disposizione per interventi per la manutenzione delle strade comunali, con particolare riferimento ad asfaltature, sistemazioni di marciapiedi e di piste ciclopedonali. L’approvazione della variazione di bilancio ha portato investimenti anche in ambito culturale, con lo stanziamento di circa 200mila euro per finanziare la fiera di Santa Lucia, gli eventi natalizi, e la stagione teatrale comunale al Teatro Moderno; nello stesso ambito, sono stati destinati 16mila per acquistare nuove opere fotografiche destinate all’archivio fotografico comunale. Si rinnova una particolare attenzione anche all’ambito educativo e alle scuole: destinati altri 500mila euro per interventi all’edificio che ospita l’Asilo Infantile Vittorio Emanuele, che permetteranno l’apertura di una nuova sezione di nido, aumentando così di ulteriori 30 posti nido l’offerta in questo ambito della città di Savignano sul Rubicone. Gli investimenti per l’adeguamento dell’edificio in cui si trova Asilo Infantile Vittorio Emanuele arrivano così a 1 milione e 215 mila euro, di cui 580mila da fondi PNRR, per l’adeguamento degli impianti, il rifacimento della copertura, la manutenzione straordinaria di cucine e bagni, la demolizione e la ricostruzione del corpo di fabbricato nelle pertinenze dell’edificio scolastico. Infine, per la scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” arrivano altri 108mila euro per la sistemazione del tetto e la tinteggiatura esterna.

L’approvazione della variazione di bilancio è avvenuta a maggioranza, con 11 voti favorevoli e 6 voti contrari, espressi dalle minoranze. In apertura di Consiglio Comunale, il sindaco Nicola Dellapasqua ha ringraziato per la collaborazione nella gestione dell’emergenza maltempo degli scorsi 17, 18 e 19 settembre il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, la Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i dipendenti del comune impegnati nel centro operativo comunale, ed espresso solidarietà per i cittadini che hanno subito disagi causati dall’evento alluvionale; ha inoltre ringraziato i consiglieri comunali di minoranza per la disponibilità manifestata per mettersi a disposizione nella gestione dell’emergenza.